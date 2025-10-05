Ospitaletto beffato: l’Inter Under 23 trova il 2-2 nel recupero

Che beffa per l’Ospitaletto. I franciacortini sfiorano il secondo successo in campionato su uno dei campi più difficili, contro l’Inter U23, che aveva vinto le ultime quattro partite. Gli orange vanno sotto, ma poi ribaltano il punteggio nel giro di due minuti poco prima dell’intervallo.

Alla mezz’ora della ripresa gli uomini di Quaresmini rimangono in dieci, ma a questo punto esce il cuore e il carattere di Sonzogni e soci, che difendono da leoni il minimo vantaggio. Ad una manciata di secondi dalla fine, però, si materializza la beffa, con il gol dei nerazzurri che vale il 2-2. Finale amaro e tra le polemiche: dopo il triplice fischio, l’Ospitaletto ha fatto sapere di aver inoltrato una lettera di protesta al presidente della Lega Pro Marani per l’arbitraggio di questa sera.

Doppio rigore

Entrambi i tecnici cambiano qualcosa rispetto all’ultima gara. Andrea Quaresmini lancia subito nella mischia Regazzetti, Sina e Pavanello. La prima grande occasione è per l’Ospi al 16’: punizione di Panatti dal limite, con Calligaris che vola a togliere la palla dall’incrocio dei pali. Al 24’ i nerazzurri conquistano un penalty per un fallo in area di Nessi su Prestia. Dal dischetto La Gumina non sbaglia. Al 42’ Cinquegrano abbatte in area Messaggi: stavolta è rigore per l’Ospitaletto. Panatti spiazza Calligaris, per il momentaneo 1-1.

Botta e risposta

I franciacortini insistono e dopo 120 secondi trovano incredibilmente il raddoppio, ribaltando il punteggio: Pavanello, servito da Messaggi, trova la zampata vincente, portando gli orange all’intervallo sul 2-1. Nella ripresa l’Inter U23 spinge alla ricerca del pari, ma i franciacortini si difendono bene. Al 31’, però, Guarneri entra male su Topalovic, rimediando il cartellino giallo. Vecchi chiama l’Fvs e il direttore di gara dopo aver rivisto l’azione decide di espellere il giocatore degli orange.

Ospitaletto in dieci, ma che si difende benissimo fino a pochi secondi dalla fine, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Zuberek pareggia i conti. I franciacortini raggiungono a quota 6 il Lumezzane. Domenica prossima l’Ospitaletto tornerà allo stadio Corioni dopo il trasferimento temporaneo al Lino Turina per ospitare l’Arzignano (ore 17.30) nella nona giornata di campionato.