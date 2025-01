Serie C, la FeralpiSalò vince ancora: Renate battutto 3-1

La FeralpiSalò ricomincia l’anno come lo aveva concluso, cioè con la vittoria: al Lino Turina i leoni del Garda battono 3-1 il Renate al termine di una gara giocata egregiamente. Prosegue dunque la striscia positiva dei verdeblù, che tra l’altro in casa non hanno mai perso, conquistando 8 vittorie e 3 pareggi in 11 incontri. Eppure non era facile, perché l’infermeria era piena (assenti infatti Rinaldi, Pilati, Letizia, Brambilla, Giudici, Maistrello e Tahiri).

Sorpresa nell’undici gardesano: non c’è Pietrelli, ormai al passo d’addìo, che parte dalla panchina. L’esterno classe 2003 è vicino alla Juventus, ma è seguìto anche da Cremonese e Sassuolo. Rispetto al match con il Novara non c’è nemmeno l’infortunato Maistrello; al suo posto Cavuoti. Dall’altra parte Luciano Foschi opta per il 3-5-2: in campo a sorpresa Esposito e Ghezzi al posto di Bonetti e Siega.

La cronaca

Fin dai primi minuti è la FeralpiSalò a fare il gioco, mentre il Renate rimane rintanato dietro, cercando di colpire in ripartenza. Dopo una serie di conclusioni pericolose, i gardesani vanno vicinissimi al gol: al 20’ Zennaro serve Cavuoti, che si sposta la palla sul sinistro e calcia, colpendo il palo. I verdeblù ci credono sempre di più, trascinati roprio dal numero 21 e da Vesentini, che pare imprendibile e fa ammonire subito tre avversari.

Al 38’ arriva il meritato vantaggio: clamoroso errore dell’ex Brescia Riviera, che si fa soffiare la palla da Cavuoti, il quale poi triangola con Pellegrini e serve in profondità Di Molfetta. Il numero 10 arriva a tu per tu con Nobile e lo batte, per l’1-0. Passano quattro minuti ed è 2-0: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zennaro serve sul secondo palo Balestrero, che di testa raddoppia. Il primo tempo si chiude qui. Ad inizio ripresa si materializza il tris: ancora in occasione di un angolo, Zennaro cerca la conclusione. Pellegrini intercetta la sfera e in rovesciata fa 3-0. Al 39’ Calì accorcia direttamente da calcio piazzato, poi quattro minuti più tardi gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione diretta di Siega. Si chiude senza altri sussulti: la squadra di Aimo Diana vince l’undicesima partita stagionale e conserva il terzo posto in classifica.

La FeralpiSalò tornerà in campo domenica 12 gennaio, di nuovo al Lino Turina: di fronte ci sarà la Pro Patria.