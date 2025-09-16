Lumezzane, nuovo dietrofront: Massimo Paci è stato esonerato

Colpo di scena nel colpo di scena per il Lumezzane. Non sarà più fiducia a tempo per Massimo Paci, esonerato stamattina all’arrivo al campo di Castenedolo. Al tecnico marchigiano, convinto di dirigere la seduta mattutina, la scelta sarebbe stata comunicata dopo due giorni di silenzio da parte della società che nelle prossime ore renderà noto il nome del successore.

L’allenamento odierno si è svolto agli ordini di Squassoni e Pomini, rispettivamente preparatore atletico e preparatore dei portieri.

Con Paci saluta anche il vice Roberto Guana. Dietrofront piuttosto inaspettato dunque da parte della società dopo le indiscrezioni di ieri che facevano presagire una possibile seconda chance a tempo per il tecnico, che saluta i rossoblù senza aver mai conquistato una vittoria.