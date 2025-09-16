Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Lumezzane, nuovo dietrofront: Massimo Paci è stato esonerato

Alberto Rossini
Ancora un colpo di scena in casa rossoblù: il tecnico saluta senza aver mai conquistato una vittoria, con lui via anche il vice Guana. Nelle prossime ore verrà annunciato il successore
Massimo Paci - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Massimo Paci - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Colpo di scena nel colpo di scena per il Lumezzane. Non sarà più fiducia a tempo per Massimo Paci, esonerato stamattina all’arrivo al campo di Castenedolo. Al tecnico marchigiano, convinto di dirigere la seduta mattutina, la scelta sarebbe stata comunicata dopo due giorni di silenzio da parte della società che nelle prossime ore renderà noto il nome del successore.

L’allenamento odierno si è svolto agli ordini di Squassoni e Pomini, rispettivamente preparatore atletico e preparatore dei portieri.

Con Paci saluta anche il vice Roberto Guana. Dietrofront piuttosto inaspettato dunque da parte della società dopo le indiscrezioni di ieri che facevano presagire una possibile seconda chance a tempo per il tecnico, che saluta i rossoblù senza aver mai conquistato una vittoria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lumezzane CalcioMassimo Paciserie CesoneroLumezzane
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario