Sina soffre, Bertoli corpo estraneo: le pagelle dell’Ospitaletto
Dopo essersi regalato l’illusione del vantaggio, l’Ospitaletto scivola in casa della Dolomiti Bellunesi: il 4-1 incassato dagli orange interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi. Di seguito le pagelle.
6 – Luca Sonzogni
Provoca con un’uscita spericolata il rigore che vale il pareggio. Subisce quattro reti, ma evita un passivo ancora più pesante con due parate difficili.
6 – Samuele Regazzetti
Inizia bene, copre con attenzione e prova a proporsi. Lascia il campo al 12’ st a Gabriele Mondini (5.5), che però non riesce a dare l’impatto sperato.
5 – Samuele Sina
Perde il duello con Toci e provoca il rigore che indirizza la partita. Dal 12’ st Pietro Tornaghi (6), all’esordio, sfiora il gol colpendo un palo.
5.5 – Marcello Possenti
Partita complicata anche per lui, in una difesa spesso in difficoltà.
5 – Lukas Sinn
Male in copertura. Davanti non si vede mai. Dal 1’ st Michele Casali (5.5), che perde una palla sanguinosa da cui nasce l’azione del rigore del 2-1.
6.5 – Matteo Gualandris
Al di là del gol – il quinto in campionato – è l’unico che prova davvero a spezzare il ritmo.
5.5 – Mattia Guarneri
Parte al centro e finisce largo, ma nel complesso gira spesso a vuoto. Dal 24’ st Mateo Scheffer (6).
5.5 – Michel Panatti
Pennella sulla testa di Gualandris la palla del vantaggio. Per il resto, in mezzo al campo, non gira come al solito.
5 – Claudio Messaggi
Ben controllato dagli avversari, non riesce mai a trovare lo spunto giusto.
5.5 – Francesco Gobbi
Ci prova con la solita generosità, ma soffre troppo spesso la fisicità dei difensori avversari. Dal 24’ st Andrea Pavanello (5.5): serve più convinzione, anche sul 3–1.
5 – Marco Bertoli
Non gli arriva un pallone giocabile e finisce per uscire dalla partita.
