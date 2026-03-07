Giornale di Brescia
Sina soffre, Bertoli corpo estraneo: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Sconfitta pesante per gli orange, che si arrendono 4-1 alla Dolomiti Bellunesi: male anche Sinn, soprattutto in copertura
Uno scatto del match - Foto Francesca Fusari
Dopo essersi regalato l’illusione del vantaggio, l’Ospitaletto scivola in casa della Dolomiti Bellunesi: il 4-1 incassato dagli orange interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi. Di seguito le pagelle.

6 – Luca Sonzogni

Provoca con un’uscita spericolata il rigore che vale il pareggio. Subisce quattro reti, ma evita un passivo ancora più pesante con due parate difficili.

6 – Samuele Regazzetti

Inizia bene, copre con attenzione e prova a proporsi. Lascia il campo al 12’ st a Gabriele Mondini (5.5), che però non riesce a dare l’impatto sperato.

5 – Samuele Sina

Perde il duello con Toci e provoca il rigore che indirizza la partita. Dal 12’ st Pietro Tornaghi (6), all’esordio, sfiora il gol colpendo un palo.

5.5 – Marcello Possenti

Partita complicata anche per lui, in una difesa spesso in difficoltà.

5 – Lukas Sinn

Male in copertura. Davanti non si vede mai. Dal 1’ st Michele Casali (5.5), che perde una palla sanguinosa da cui nasce l’azione del rigore del 2-1.

6.5 – Matteo Gualandris

Al di là del gol – il quinto in campionato – è l’unico che prova davvero a spezzare il ritmo.

5.5 – Mattia Guarneri

Parte al centro e finisce largo, ma nel complesso gira spesso a vuoto. Dal 24’ st Mateo Scheffer (6).

5.5 – Michel Panatti

Pennella sulla testa di Gualandris la palla del vantaggio. Per il resto, in mezzo al campo, non gira come al solito.

5 – Claudio Messaggi

Ben controllato dagli avversari, non riesce mai a trovare lo spunto giusto.

5.5 – Francesco Gobbi

Ci prova con la solita generosità, ma soffre troppo spesso la fisicità dei difensori avversari. Dal 24’ st Andrea Pavanello (5.5): serve più convinzione, anche sul 3–1.

5 – Marco Bertoli

Non gli arriva un pallone giocabile e finisce per uscire dalla partita.

