Serie C, Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi è una sfida salvezza: la diretta

Seconda sfida salvezza consecutiva per l’Ospitaletto, che oggi alle 14.30 sarà di scena allo stadio Zugni Tauro di Feltre per affrontare la Dolomiti Bellunesi. Gli orange arrivano all’appuntamento forti di sei risultati utili consecutivi, una striscia che ha permesso loro di risalire fino al quattordicesimo posto a quota 34 punti.

Il morale è alto anche in casa Dolomiti: il successo esterno sul campo della Triestina ha infatti interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive che aveva fatto scivolare la squadra di Bonatti fino al diciassettesimo posto. Il distacco dai franciacortini è di appena due punti e l’occasione per operare il sorpasso si presenta dunque particolarmente ghiotta.

Maturità

Una gara pesante, dunque, dalla quale mister Andrea Quaresmini chiede risposte non tanto sul piano dei risultati — che nelle ultime settimane stanno sorridendo agli orange — quanto piuttosto sotto l’aspetto della maturità e della gestione delle diverse fasi del match. «Dobbiamo essere concentrati – ha dichiarato alla vigilia il tecnico –: sono fiducioso e curioso di vedere la squadra all’opera. Da questa sfida si potrà capire anche il grado di maturazione del gruppo. Dovremo essere bravi a interpretare i diversi momenti della partita. Siamo cresciuti molto sotto tanti aspetti tecnici e tattici, ora mi aspetto un ulteriore passo avanti nella gestione della gara e nell’esperienza».

L’unico assente tra le fila dell’Ospitaletto sarà il centrale difensivo Riccardo Nessi, fermato dal giudice sportivo. Nei padroni di casa, invece, mancheranno per infortunio Saccani, Mazzocco e Barbini.