Brescia-Modena: le pagelle delle rondinelle

Lezzerini compie due interventi decisivi e non ha responsabilità sui tre gol incassati. Male Papetti e Moncini, incoraggiante l’ingresso di Olzer

3 ' di lettura

Giacomo Olzer, una delle note più liete del match di ieri - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Un’altra vittoria sfumata nel finale per il Brescia: le rondinelle rimontano per due volte lo svantaggio contro il Modena, vanno avanti nel finale e si fanno raggiungere sul 3-3 a due minuti dal novantesimo. Di seguito le pagelle. 6.5 – Luca Lezzerini Una grandissima parata su Mendes a evitare il 2-0 e un altro intervento decisivo nella ripresa su Zaro a sventare il 2-3. Poco, se non nulla, da imputargli sui gol all’incasso: vero che il terzo arriva sul suo palo, ma è vero anche che il tiro è pa