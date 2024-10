Serie B, date e orari fino a febbraio: quando gioca il Brescia

La Lega Serie B ha comunicato date e orari delle gare dalla quindicesima alla ventiquattresima giornata. Programmato dunque il calendario da qui a inizio febbraio: per il Brescia l'appuntamento più frequente sarà quello di domenica alle 15 (in programma le sfide casalinghe con Carrarese e Catanzaro, poi di nuovo la Carrarese in trasferta).

Le rondinelle scenderanno in campo anche l'8 dicembre (in trasferta a Catanzaro) e il 26 dicembre (con il Modena), sempre alle 15. Previsto anche un anticipo di venerdì sera, il 20 dicembre a Salerno. Di seguito il calendario completo.

15ª giornata

Brescia-Bari, sabato 30 novembre (ore 15)

16ª giornata

Catanzaro-Brescia, domenica 8 dicembre (ore 15)

17ª giornata

Brescia-Carrarese, domenica 15 dicembre (ore 15)

18ª giornata

Salernitana-Brescia, venerdì 20 dicembre (ore 20.30)

19ª giornata

Brescia-Modena, giovedì 26 dicembre (ore 15)

20ª giornata

Cremonese-Brescia, domenica 29 dicembre (ore 12.30)

21ª giornata

Brescia-Sampdoria, domenica 12 gennaio (ore 19.30)

22ª giornata

Bari-Brescia, sabato 18 gennaio (ore 17.15)

23ª giornata

Brescia-Catanzaro, domenica 26 gennaio (ore 15)

24ª giornata

Carrarese-Brescia, domenica 2 febbraio (ore 15)