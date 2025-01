Serie B, Bari-Brescia gratis su Dazn: ecco come vederla

La sfida tra Bari e Brescia, in programma questo sabato (17.15) allo stadio San Nicola, sarà trasmessa gratuitamente da Dazn. La piattaforma di streaming consentirà di seguire la partita anche a chi non ha sottoscritto un abbonamento a pagamento. Per seguire il match sarà sufficiente collegarsi al sito di Dazn, cliccare sul contenuto che rimanda alla partita e registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Il Brescia inseguirà il primo successo dell'era Bisoli in piena emergenza: mancheranno per squalifica Borrelli, Juric e Moncini, di fatto tutte le prime punte in rosa. All'andata al Rigamonti il match terminò 1-1. I galletti si trovano attualmente in zona play off e hanno quattro lunghezze di vantaggio sulle rondinelle, il cui obiettivo è tenersi a debita distanza dalle sabbie mobili in fondo alla classifica.