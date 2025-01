Brescia, emergenza in attacco: chi può giocare contro il Bari

Squalificati Borrelli, Juric e Moncini: Bianchi cerca riscatto, Nuamah continuità, Olzer torna disponibile. La certezza è Galazzi, Bjarnason l'arma in più per esperienza e duttilità

L'occasione per Bianchi può avere risvolti anche sul mercato - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia è ormai abbonato all’emergenza. È una condizione con la quale ha preso familiarità in questa stagione. A Bari ritroverà Cistana e capitan Bisoli, due tasselli fondamentali. Respirano difesa e centrocampo ma boccheggia l’attacco: Borrelli, Juric e Moncini saranno squalificati. Una bella grana. Non era ancora accaduto di dover rinunciare a tutti e tre per la stessa partita. Prima della gara contro la Sampdoria, mister Bisoli quantificava in «una decina di giorni» il tempo necessario per