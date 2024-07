Samp, sospesi i tesseramenti dopo l’esposto di Cellino

Niente visto d’esecutività: ovvero, tesseramenti bloccati. I nuovi acquisti della Sampdoria (Coda e Romagnoli tra gli altri) sono in sospeso. Lo sono in attesa di chiarimenti, come richiesto dal Brescia, rispetto all’interpretazione da dare all’articolo 90 delle Noif in tema di mercato.

In particolare nell’articolo succitato si fa riferimento al blocco dello stesso per due sessioni per quei club con un indice di liquidità negativo e per quei club che hanno fatto ricorso a strumenti salva-crisi e che dunque possono operare solo con un saldo di cassa non negativo.

Il Brescia aveva chiesto lumi alla Lega di B domandando anche, in attesa di chiarimenti, di non rilasciare visti di esecutività in relazione a operazioni da verificare. Chiaro anche se non esplicito il riferimento avendo il club blucerchiato fatto ricorso, l’estate scorsa, a un piano di ristrutturazione del debito. La Lega B aveva girato la richiesta alla Figc che come avevamo riportato aveva dato una risposta interlocutoria rimandando a un necessario e urgente tavolo tecnico tra leghe professionistiche per dipanare la matassa.

Il tavolo sarà giovedì e nel frattempo, per la Samp, tesseramenti bloccati. «Ma noi siamo sereni – ha scritto il club ligure – abbiamo seguito le indicazioni... Constatiamo evidenti e costanti azioni di disturbo: qualora dovessimo subire danni non esiteremmo a far valere i nostri diritti nelle opportune sedi».