Clamoroso: «Ronaldinho torna a giocare, firma col Ravenna»

Una notizia che ha del clamoroso: Ronaldinho torna a giocare a 46 anni. Lo farà al Ravenna, che milita in serie C. Un’operazione inimmaginabile, giunta al traguardo grazie alla regia dell’ambizioso presidente Ignazio Cipriani. Lo riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport.
L’ipotesi più probabile, a quanto emerge, è che il brasiliano scenda in campo in una partita evento, e non in quelle di campionato. I tifosi però sognano già che possa aiutare la squadra anche nelle gare ufficiali.
Le dichiarazioni
«Nuovi colori, stesso sorriso – le parole del brasiliano, riportate da Gazzetta.it –. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna».
L’annuncio ufficiale, scrive la rosa, avverrà in grande stile a Miami, dove verrà anche presentata la nuova divisa del club. «Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo», sottolinea Cipriani.