Rolfi e Battagliola: «Si consegni il Grosso d’Oro a Baggio e Guardiola»

Non si spegne l’eco per la straordinaria tre giorni che, tra tv e ritrovo «live», grazie a Roberto Baggio e Pep Guardiola ha riportato la Brescia calcistica al centro della scena. E dai banchi comunali d’opposizione, arriva la richiesta al sindaco di conferire alle due leggende il «Grosso d’Oro», massimo riconoscimento cittadino.

Baggio e Guardiola insieme a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«Baggio e Guardiola – si legge in un comunicato a firma Fabio Rolfi e Massimiliano Battagliola –hanno entusiasmato migliaia di bresciani con le loro prodezze sportive al Rigamonti rappresentando una dei migliori “Brescia” che abbiamo visto nella storia della città. Hanno rappresentato il simbolo di una delle migliori squadre, costruite dall’ingegno del Presidente Corioni. Grazie alla loro visibilità si è parlato e si continua a parlare di Brescia a livello nazionale e non solo».

Si legge poi: «Entrambi non hanno mai fatto mancare il riconoscimento e la vicinanza alla città, tributando in ogni sede, come successo recentemente sulle tv nazionali, il loro affetto per la nostra città e la sua gente. Per queste ragioni sollecitiamo il Sindaco affinché valuti l’idea di consegnare il massimo riconoscimento a due sportivi che si sono distinti non solo per merito ma anche per professionalità ed amore verso la città. Un modo per rafforzare il legame con Brescia ed avere ai massimi livelli due apprezzati ambasciatori della nostra città».