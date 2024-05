Ritiro estivo a Torbole per il Brescia: ecco le date

Messa in archivio la stagione che l’ha portato a un passo dalle semifinali play off, in casa Brescia è tempo di programmare il ritiro estivo. Tramite i propri canali ufficiali, il club biancazzurro rende note le date della propria pre-season: da lunedì 8 a domenica 14 luglio verranno effettuate le visite mediche e i test atletici, mentre da lunedì 15 a sabato 27 luglio la squadra svolgerà gli allenamenti al centro sportivo di Torbole.

In quelle settimane, si apprende sempre dalla nota della società di via Ferramola, giocatori e staff alloggeranno al Blu Hotel Brixia di Castenedolo.