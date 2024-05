Brescia, all’attacco: le grandi manovre sono legate ai rinforzi del reparto avanzato

Domani visite mediche per Borrelli: l’esito può indirizzare la strategia da adottare con il Frosinone. Piacciono Pedro Mendes e Brunori, il Pisa propone Torregrossa

3 ' di lettura

Gabriele Moncini è un punto fermo per il Brescia © www.giornaledibrescia.it

Per vincere occorre subire un gol in meno dagli avversari e segnarne uno in più. Nella stagione che si è appena conclusa, al Brescia (non a caso terza miglior difesa del torneo) è spesso riuscita la prima parte del piano rimanendo per contro a volte incapace, o impossibilitato - causa infortuni e coperta corta - ad attuare la seconda. E così si spiega l’alto numero di pareggi. Ma se i conti sono comunque abbondantemente tornati in una stagione che doveva essere quella della ripartenza, che dovev