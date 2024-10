Primavera, la FeralpiSalò batte il Brescia: il derby è verdeblù

Il derby è verdeblù: la FeralpiSalò batte 2-1 il Brescia aggiudicandosi la sfida tra cugini, valida per la quinta giornata del campionato Primavera 2. Sotto la pioggia battente, al centro sportivo Mario Rigamonti di Buffalora, va in scena una partita avvincente, aperta dall'inizio alla fine.

Il match

I leoni del Garda passano in vantaggio al 27' del primo tempo grazie ad una bell'azione corale, con Biritwum che trova il colpo di testa vincente. Ad inizio ripresa verdeblù in dieci: Nasti rimedia il secondo cartellino giallo ed è costretto a lasciare il campo. Il Brescia si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma subisce il secondo gol: al 33' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Zulberti, appostato sul secondo palo, fa 2-0. Le rondinelle reagiscono subito, dimezzando lo svantaggio al 38' con Caliendo.

Poi è assedio finale, ma la FeralpiSalò difende il minimo vantaggio fino al triplice fischio. La compagine di Mauro Coltrini ottiene così il primo successo in campionato ed opera il sorpasso in classifica ai danni dei ragazzi di Luca Belingheri.