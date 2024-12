Per il Brescia vigilia di Natale sul campo di Torbole

Vigilia di Natale in campo per le rondinelle (così come del resto sarà anche domani mattina per la rifinitura) che al centro sportivo di Torbole hanno svolto stamane la penultima seduta di preparazione alla sfida con il Modena di dopodomani (fischio d’inizio alle 15) al Rigamonti nel match di Santo Stefano che chiuderà il girone d’andata.

Mister Pierpaolo Bisoli può contare (Fogliata a a parte) sull’intero gruppo dato che è confermato il recupero di tutti e tre – Juric e Jallow che avevano saltato anche la gara di Salerno, Cistana reduce da una contusione patita in quella partita contro i granata campani – gli acciaccati.

In tre quindi, Dickmann, Corrado e Jallow, per due maglie sugli esterni con Jallow che entra anche in ballottaggio con Papetti per il ruolo di «braccetto» sinistro dei tre della linea difensiva davanti a Lezzerini. Galazzi e Bjarnason si giocano il posto sulla trequarti con Juric ad insidiare Moncini come spalla di Borrelli.

Domani mattina, come detto, l’ultimo atto prima della sfida di giovedì a Mompiano.