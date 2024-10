Pep Guardiola torna a «casa»: visita a Brescia per ritrovare gli amici

Non sono solo parole perché è un fatto acclarato: per Pep Guardiola non c’è Italia senza Brescia. E infatti, dopo una due giorni milanese culminata con la partecipazione «storica» (non rilasciava interviste a tu per tu live da 12 anni) a «Che tempo che fa», prima di tornare a Manchester dove sarà travolto dagli impegni del campo fino alla nuova sosta, il mister non si è fatto mancare un passaggio in città per ritrovare gli amici tra colazione, pranzo e cena.

E c’è stata anche una… pausa giornali: l’allenatore del City si è imbattuto anche nella copia del Giornale di Brescia che riportava del suo intervento in tv, memorabile, con Roby Baggio.

Per Guardiola si è trattato della seconda visita a Brescia in 4 mesi dopo il blitz di giugno organizzato per un incontro con Roberto De Zerbi questa volta assente perché impegnato a Marsiglia. Sarà per la prossima: non mancheranno altre occasioni, perché Guardiola ha ormai ritrovato con costanza la strada «di casa».