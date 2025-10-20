Giornale di Brescia
«Parole di calcio», stasera ospiti su Teletutto Maistrello e Cosmi

Appuntamento alle 20.30 con la trasmissione condotta da Fabrizio Valli. In studio anche Luciano De Paola, Erica Bariselli e Allison Zamblera
Tommy Maistrello e Serse Cosmi
Tommy Maistrello e Serse Cosmi
L’attaccante dell’Union Brescia Tommy Maistrello e l’ex allenatore delle rondinelle Serse Cosmi sono gli ospiti d’onore della puntata di Parole di calcio, la trasmissione in onda su Teletutto a partire dalle 20.30 condotta da Fabrizio Valli.

Con loro dialogheranno l’ex Brescia e attuale tecnico del Ciliverghe Luciano De Paola, la giornalista del Giornale di Brescia Erica Bariselli e la calciatrice della Pro Palazzolo Allison Zamblera.

Con Cosmi si parlerà ovviamente di calcio e di Union Brescia, ma anche del suo spettacolo teatrale «Solo Coppi temo» in scena al teatro Santa Giulia questo mercoledì. Come sempre i telespettatori potranno interagire con gli ospiti ed effettuare domande via WhatsApp oppure intervenendo utilizzando il numero 800293120.

Argomenti
Union BresciaParole di calcioTommy MaistrelloSerse Cosmi
