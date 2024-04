Pareggio con il Cittadella, Zaffaroni: «La FeralpiSalò è ancora viva»

«È un risultato importante perché questo pareggio ci fa rimanere in corsa e ci dà fiducia in vista della volata finale. La FeralpiSalò è ancora viva». Il tecnico dei gardesani Marco Zaffaroni analizza così il pareggio agguantato in extremis a Cittadella: «Abbiamo concesso un rimpallo dentro l’area e siamo stati puniti. C’è stato un momento nel quale non siamo stati bravi nelle seconde palle, ma poi siamo cresciuti e abbiamo creato le occasioni per fare gol. Peccato solo che il pareggio sia arrivato alla fine, ma la prestazione c’è stata: sinceramente io sono complessivamente soddisfatto per come sia andata».

Tre partite alla fine e nove punti sul piatto: «Tutti gli anni si fanno le tabelle, ma poi si viene smentiti dai risultati. Non si possono fare previsioni, perché i calcoli devono essere fatti alla fine. D’ora in poi dobbiamo pensare solamente a vincere».

Prima rete tra i professionisti per Alessandro Pietrelli: «Sono davvero molto felice per aver segnato questo gol. Quando stavo per entrare ho sentito tutta la fiducia dell’allenatore, che mi ha caricato a mille e alla fine è andata bene. Non importa se gioco poco: se ci salveremo sarò soddisfatto della mia stagione».