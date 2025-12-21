Giornale di Brescia
Drago è un muro, Deratti dà sicurezza: le pagelle di Virtus Verona-Lumezzane

Alberto Rossini
Rolando è un filtro prezioso in mezzo al campo, Ferro corre e si sacrifica supportando sia l’attacco che la difesa
Jacopo Deratti - Foto Ufficio Stampa Lumezzane
Jacopo Deratti - Foto Ufficio Stampa Lumezzane
AA

Il Lumezzane torna a casa con un punto da Verona. Contro la Virtus finisce 0-0. Per come si era messa la gara è u punto guadagnato dalla squadra di Troise, che hanno dovuto giocare in 10 tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Gallea a inizio ripresa. Per i valgobbini si tratta comunque del decimo risultato utile consecutivo. Di seguito le pagelle dei Rossoblù.

7.5 - Giacomo Drago

Tiene in partita il Lume nel primo tempo. Dà sicurezza nella ripresa.

6.5 - Marco Moscati

Festeggia la presenza 450 tra i «pro» con una prova attenta, fornendo anche una discreta spinta.

6.5 - Beidi Gallea

Non sempre perfetto nel posizionamento, ma quando esce dai blocchi va sempre in anticipo. Espulso ingiustamente.

7 - Jacopo Deratti

Ancora il migliore della difesa. Sale prepotentemente di giri nella ripresa.

6.5 - Marco Pagliari

Non è preciso quando spinge. Lo è molto di più quando deve difendere.

6 - Michele Rocca

Meno brillante del solito palla al piede. È comunque il più pericoloso del Lume.

  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
  • Gli scatti di Virtus Verona-Lumezzane
6.5 - Mattia Rolando

Filtro prezioso in mezzo al campo. Qualche errore in impostazione.

6 - Fabrizio Paghera

Rimedia un’ammonizione lampo dopo appena sei minuti che lo condiziona sui contrasti e che gli farà saltare la sfida con il Vicenza alla ripresa.

6.5 - Matteo Ferro

Corre e si sacrifica supportando sia l’attacco sia la difesa. Dall’11’ st Alessandro Ghillani (6).

6.5 - Luigi Caccavo

Si mette al servizio della squadra difendendo bene i pochi palloni che gli arrivano. Dal 36’ st Alfredo Donnarumma (sv), in campo dopo quasi due mesi.

6 - Mattia Iori

Propone qualche buona ripartenza nella ripresa. Dal 36’ st Samuele D’Agostino (sv)

