Il Lumezzane torna da Verona con un punto: con la Virtus finisce 0-0

Il Lumezzane soffre ma stringe i denti e porta a casa un buon pareggio contro la Virtus Verona. Probabilmente Paghera e soci non avrebbero mai firmato per la X prima del match, ma alla fine escono comunque dal campo felici: i valgobbini infatti hanno giocato un tempo in inferiorità numerica ma sono riusciti nell'impresa di evitare il ko contro una squadra che aveva assolutamente bisogno di vincere. Bene così: i rossoblù mettono in fila il decimo risultato utile consecutivo (tre vittorie e sette pareggi) e chiudono il girone di andata a quota 22 punti.

In campo

Gigi Fresco schiera i suoi con il 3-5-2 (rispetto alle previsioni della vigilia non ci sono Fanini e De Marchi, ma Gatti e Pagliuca), mentre il Lume risponde con il 4-4-2: per Troise un solo cambio, con Ferro che prende il posto di Ghillani. Nei primi minuti di gioco accade davvero poco, anche perchè entrambe le compagini ci tengono a chiudere bene il 2025 e di conseguenza la partita pare un po' bloccata. Poi si svegliano i padroni di casa, che al 16' sfiorano il gol con Pagliuca: il suo destro al volo viene messo in angolo da Drago. Il portiere dei valgobbini torna ad essere protagonista per due volte intorno alla mezz'ora, salvando la propria porta su due conclusioni di Saiani. Il Lume si fa vedere con Moscati al 38', ma poi al 45' la Virtus va di nuovo vicino al gol con Pagliuca, che mette fuori da ottima posizione. Il primo tempo si conclude sullo 0-0.

Nella ripresa

La ripresa si apre malissimo per la compagine di Troise, che dopo centoventi secondi rimane in dieci per l'espulsione di Gallea. Il difensore del Lume riceve infatti il secondo giallo per un intervento su Saiani – che non pare nemmeno falloso – dopo un rinvìo. Cerbasi però non vuole sentire ragioni e conferma la propria decisione nello stupore generale. Da qui in poi, in realtà, i valgobbini riescono a riorganizzarsi bene. La Virtus Verona alza il baricentro e cerca in tutti i modi di sbloccare il punteggio, ma il Lumezzane si difende bene fino alla fine e conquista un buon pareggio. Il girone di andata si chiude qui per la squadra di Emanuele Troise, che ritroverà il campo nel 2026: il primo impegno del nuovo anno sarà domenica 4 gennaio, a Saleri, contro la capolista Vicenza.