Ospitaletto, Musso: «I 40 punti col Brescia sarebbero un sogno»

Emozione, orgoglio e una voglia ancora intatta di continuare a stupire. Per il direttore sportivo dell’Ospitaletto, Paolo Musso, vedere la sua creatura calcare il prato del Rigamonti, con la squadra ormai a un passo dalla salvezza, ha un sapore speciale. «Non sarà una partita come le altre – spiega Musso –, è una gara speciale. All’andata, purtroppo, non ce la siamo goduta fino in fondo per le note vicende relative ai divieti per i tifosi biancazzurri. Aspettavamo con ansia il girone di ritorno, sarà una giornata particolare per tutti. Siamo passati dai campi di provincia allo stadio principale della città, ed è un’emozione unica».

Il diesse arancioblù ci ha sempre creduto fin dall’inizio della stagione. Una convinzione cresciuta partita dopo partita, nonostante qualche inciampo contro avversarie alla portata. «Il nostro problema, in queste 32 gare, è stato quando siamo stati obbligati a fare la partita. Contro squadre alla nostra portata è spesso subentrato un blocco mentale che non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Quando invece troviamo squadre che si aprono, come è successo con il Trento, riusciamo a sprigionare tutte le qualità di questo gruppo».

L’andamento

I numeri, però, parlano chiaro e certificano un percorso oltre le aspettative. «Nessuno avrebbe previsto 37 punti in 32 partite, sono pienamente soddisfatto. Dopo la sconfitta con la Dolomiti Bellunesi, sono andato nello spogliatoio il lunedì e ho ringraziato i ragazzi. Sapevo che poteva arrivare una giornata storta, meglio una partita sbagliata che un periodo nero. Stiamo costruendo la salvezza per assurdo grazie ai risultati fatti con le squadre che occupano la metà alta della classifica e non con quella bassa, questa è una cosa atipica, ma anche motivo d’orgoglio».

Ora il derby con il Brescia di sabato allo stadio Rigamonti. «Potrà essere un calvario, ma anche una partita in cui possiamo dare fastidio. Dobbiamo restare dentro la gara e non farci travolgere dalla situazione».

Sul traguardo salvezza, Paolo Musso non si nasconde: «Penso che ci si salvi a 40-41 punti. La certezza è che non retrocederemo direttamente e, nella peggiore delle ipotesi, affronteremo i play out da favoriti». E con l’Ospitaletto già a quota 37, raggiungere i 40 proprio al Rigamonti avrebbe il sapore di qualcosa di più: «Sarebbe un sogno», è la chiosa del dirigente della matricola Ospitaletto.