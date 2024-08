Nuovo look in attacco per la FeralpiSalò con Cavouti e Pellegrini

Dalla difesa all’attacco: dopo la presentazione di due centrali, Luciani e Rizzo, ecco quella di Cavuoti e Pellegrini, rispettivamente centrocampista offensivo e centravanti. Nella sala stampa del Lino Turina i due nuovi giocatori si sono raccontati, motivando la scelta che li ha portati sul Garda.

Nicolò Cavuoti

Cominciamo da Nicolò Cavuoti, classe 2003, che è arrivato in prestito dal Cagliari: «Avevo altre opportunità, ma il direttore sportivo Andrea Ferretti mi ha convinto. Ringrazio la società per l’accoglienza: ho respirato subito energia positiva in questo ambiente. Siamo un gruppo giovane e vogliamo fare bene. La mia carriera è cambiata quando ero in Serie D, a Vasto: grazie a mister Marco Amelia sono arrivato a Cagliari, dove non ho però avuto la fortuna di esordire in prima squadra. Per quanto riguarda il mio ruolo posso adattarmi in varie zone del campo. Sono mancino: mi piace cercare il dribbling e provare l’assist vincente».

Jacopo Pellegrini

Da Sassuolo, a titolo definitivo, giunge invece Jacopo Pellegrini, classe 2000, ex Gubbio, Pordenone, Reggiana e Vicenza: «Ho avuto qualche offerta, ma quando si è fatta avanti la FeralpiSalò non ho esitato ad accettare, a maggior ragione perché ritrovo Diana, con cui ho già lavorato in passato. All’arrivo ho trovato un bel gruppo: c’è un bel mix per arrivare lontano. Sono una punta, posso giocare da solo ma anche in compagnia. Domenica affrontiamo già il primo incontro ufficiale: il Carpi ci darà sicuramente filo da torcere, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Cercheremo di vincere la partita. Il campionato? È complicato, ma possiamo dire la nostra».