Luciani e Rizzo, i nuovi difensori della FeralpiSalò

Prima giornata di presentazioni ufficiali in casa FeralpiSalò. Si comincia dalla difesa, con gli esperti Alessio Luciani e Alberto Rizzo.

Alessio Luciani

Il primo è un classe ’90. All’inizio della carriera l’esperienza a Lumezzane (dal 2010 al 2012) dove ha avuto come allenatore Davide Nicola e come compagno di squadra Aimo Diana: «È stata la mia unica esperienza bresciana prima di questa e la ricordo con piacere. Ora sono veramente felice di essere qui nell’ambiente FeralpiSalò. Avendo già lavorato con l’allenatore (a Reggio Emilia, dal 2021 al 2023, ndr) sono venuto qui anche grazie a lui. Non vedo l’ora di scendere in campo domenica contro il Carpi nel primo turno di Coppa Italia (al Turina con calcio d’inizio alle 18, ndr): loro sono neopromossi e vorranno fare bella figura, mentre noi puntiamo a cominciare bene la stagione».

Alberto Rizzo

Il secondo, Rizzo, è un classe '97 cresciuto nei settori giovanili di Trapani e Bologna. Poi le esperienze a Cuneo (D), Cittadella (B), Juve Stabia e Foggia (entrambe in C):

«Ringrazio per l’opportunità concessa. È stata una scelta abbastanza facile perché la FeralpiSalò gode di una certa fama nel panorama calcistico bresciano. È tra le migliori società in circolazione. L’impatto è stato subito molto positivo: ho trovato un grande gruppo ed ottimi lavoratori. Il ritiro è stato molto importante per conoscerci e per capire cosa vuole l’allenatore da noi. Finalmente si comincia a fare sul serio: dobbiamo farci trovare pronti per la gara con il Carpi. È la prima a Salò e vogliamo passare il turno».