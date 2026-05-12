Nasce la Fondazione Union Brescia: vicinanza a giovani, scuola, famiglia

É nata ufficialmente ieri con la firma dell’atto notarile la Fondazione Union Brescia.
Si tratta di un vero e proprio ente del Terzo settore e nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti di carattere sociale, educativo, culturale e inclusivo, rafforzando ulteriormente il legame tra il club e tutto il territorio bresciano, nel solco dei valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla comunità che da sempre ispirano il percorso di Union Brescia.
A capo
Contestualmente alla costituzione della Fondazione, è stato nominato il presidente: Giovanni Olivini, figura di riconosciuta sensibilità nei confronti delle tematiche sociali e territoriali. Giuseppe Pasini ne sarà il presidente onorario.
La Fondazione Union Brescia opererà come strumento concreto di aggregazione e sviluppo, con particolare attenzione al mondo dei giovani, della scuola, delle famiglie, delle fragilità e della promozione dello sport come valore educativo e sociale.
Nei prossimi mesi verranno presentati ufficialmente i primi progetti con l’obiettivo di costruire una rete sempre più forte e partecipata al servizio della comunità bresciana.
Il board
Presidente onorario: Giuseppe Pasini
Presidente: Giovanni Olivini
Vice presidente: Alberta Marniga
Consiglieri: Daniele Baronchelli, Lorenzo Maternini, Giovanna Mina
Membro organo di controllo: Stefano Guerreschi