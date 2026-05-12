Nasce la Fondazione Union Brescia: vicinanza a giovani, scuola, famiglia

Si tratta di un vero e proprio ente del Terzo settore e nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti di carattere sociale, educativo, culturale e inclusivo, rafforzando ulteriormente il legame tra il club e tutto il territorio bresciano, nel solco dei valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla comunità che da sempre ispirano il percorso di Union Brescia.