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Nasce la Fondazione Union Brescia: vicinanza a giovani, scuola, famiglia

Un vero e proprio ente del Terzo settore nato per promuovere e sostenere progetti di carattere sociale, educativo, culturale e inclusivo. Presidente Giovanni Olivini
Giovanni Olivini, presidente della neonata Fondazione Union Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Olivini, presidente della neonata Fondazione Union Brescia - © www.giornaledibrescia.it

É nata ufficialmente ieri con la firma dell’atto notarile la Fondazione Union Brescia.

Si tratta di un vero e proprio ente del Terzo settore e nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti di carattere sociale, educativo, culturale e inclusivo, rafforzando ulteriormente il legame tra il club e tutto il territorio bresciano, nel solco dei valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla comunità che da sempre ispirano il percorso di Union Brescia.

A capo

Contestualmente alla costituzione della Fondazione, è stato nominato il presidente: Giovanni Olivini, figura di riconosciuta sensibilità nei confronti delle tematiche sociali e territoriali. Giuseppe Pasini ne sarà il presidente onorario.

La Fondazione Union Brescia opererà come strumento concreto di aggregazione e sviluppo, con particolare attenzione al mondo dei giovani, della scuola, delle famiglie, delle fragilità e della promozione dello sport come valore educativo e sociale.

Nei prossimi mesi verranno presentati ufficialmente i primi progetti con l’obiettivo di costruire una rete sempre più forte e partecipata al servizio della comunità bresciana.

Il board

Presidente onorario: Giuseppe Pasini

Presidente: Giovanni Olivini

Vice presidente: Alberta Marniga

Consiglieri: Daniele Baronchelli, Lorenzo Maternini, Giovanna Mina

Membro organo di controllo: Stefano Guerreschi

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaGiuseppe PasiniGiovanni OliviniTerzo settore
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