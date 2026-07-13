Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Calcio in lutto: è morto Manú, giocò anche nel Carpenedolo in C2

L’ex attaccante portoghese ha perso la vita in un incidente stradale vicino a Lisbona. Dopo l’esperienza italiana giocò la Champions con il Benfica e vinse una coppa nazionale in Polonia
Manú con la maglia del Carpenedolo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Manú con la maglia del Carpenedolo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 43 anni Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, noto a tutti come Manú, che a inizio carriera (dopo un passaggio in serie B al Modena) vestì anche la maglia del Carpenedolo in C2, nel 2005.

L’ex attaccante portoghese ha perso la vita lo scorso sabato in un incidente stradale a Vermões, non lontano da Lisbona. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e ribaltandosi. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto.

Dopo l’esperienza italiana, Manú ha militato nel Benfica (giocando anche in Champions) e a Varsavia, dove ha conquistato una coppa nazionale polacca con il Legia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ManúCarpenedolo Calcioincidente mortaleVermões
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...