Calcio in lutto: è morto Manú, giocò anche nel Carpenedolo in C2

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 43 anni Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, noto a tutti come Manú, che a inizio carriera (dopo un passaggio in serie B al Modena) vestì anche la maglia del Carpenedolo in C2, nel 2005.
L’ex attaccante portoghese ha perso la vita lo scorso sabato in un incidente stradale a Vermões, non lontano da Lisbona. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e ribaltandosi. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto.
Dopo l’esperienza italiana, Manú ha militato nel Benfica (giocando anche in Champions) e a Varsavia, dove ha conquistato una coppa nazionale polacca con il Legia.