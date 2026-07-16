Mondiali, la finale è Spagna-Argentina: chi alzerà la coppa?

Domenica 19 si giocherà la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Dopo più di un mese si arriva così all’atto conclusivo della competizione con due squadre che hanno avuto percorsi nettamente diversi.
Nelle fase a eliminazione diretta le Furie rosse hanno superato Austria, Portogallo, Belgio e infine la Francia, battuta 2-0 in semifinale. L’Argentina, campione in carica, ha invece eliminato Capo Verde, Egitto e Svizzera, prima del successo per 2-1 sull’Inghilterra che le ha aperto le porte della finale.
Da una parte c’è la coralità e lo spirito di squadra della Spagna, dall'altra ci sono i campioni del mondo in carica guidati da Lionel Messi. Una sfida che promette spettacolo e mette di fronte due delle nazionali più forti del torneo.
Secondo te chi alzerà la coppa del Mondo?