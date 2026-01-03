Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Mercato Union Brescia: spunta de Boer, davanti tutto su Lescano

Erica Bariselli
Saranno le tempistiche del recupero di Zennaro a determinare le strategie in mediana. L’olandese della Salernitana è un’ipotesi, per l’attaccante l’Avellino chiede un milione
Kees de Boer (da Instagram)
Kees de Boer (da Instagram)
AA

Lunedì Mattia Zennaro verrà sottoposto a intervento chirurgico. In base alle tempistiche di recupero del centrocampista (due mesi nella migliore delle ipotesi, ma si può arrivare anche a quattro, dipenderà dal tipo di operazione che verrà effettuata) l’Union Brescia determinerà la sua strategia di mercato relativamente all’innesto da effettuare in mediana: andare un play? Su una mezzala?

I nomi

L'attaccante Lescano
L'attaccante Lescano

Il club sta valutando alcuni profili e uno di questi è Kees de Boer, 2000 olandese in forza alla Salernitana. De Boer ha disputato 12 gare, ma una sua partenza dalla Campania non è da escludere perché la Salernitana valuta un cambio modulo che penalizzerebbe il 25enne.

Il Brescia resta alla finestra mentre nel frattempo cerca di imprimere la svolta per l’attaccante Lescano col quale c’è già un’intesa (e la punta è diventato anche follower sui social dell’Union Brescia). Lo scoglio è rappresentato dalla richiesta di un milione di euro da parte dell’Avellino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciacalciomercatoKees de BoerFacundo LescanoBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario