Mercato Union Brescia: spunta de Boer, davanti tutto su Lescano

Lunedì Mattia Zennaro verrà sottoposto a intervento chirurgico. In base alle tempistiche di recupero del centrocampista (due mesi nella migliore delle ipotesi, ma si può arrivare anche a quattro, dipenderà dal tipo di operazione che verrà effettuata) l’Union Brescia determinerà la sua strategia di mercato relativamente all’innesto da effettuare in mediana: andare un play? Su una mezzala?

I nomi

L'attaccante Lescano

Il club sta valutando alcuni profili e uno di questi è Kees de Boer, 2000 olandese in forza alla Salernitana. De Boer ha disputato 12 gare, ma una sua partenza dalla Campania non è da escludere perché la Salernitana valuta un cambio modulo che penalizzerebbe il 25enne.

Il Brescia resta alla finestra mentre nel frattempo cerca di imprimere la svolta per l’attaccante Lescano col quale c’è già un’intesa (e la punta è diventato anche follower sui social dell’Union Brescia). Lo scoglio è rappresentato dalla richiesta di un milione di euro da parte dell’Avellino.