Mercato Brescia: quattro o cinque innesti a gennaio per Corini

Erica Bariselli
Per la squadra qualche giorno di riposo, il tecnico pianifica le mosse con la dirigenza: nel mirino due giocatori offensivi, un centrocampista e un esterno. Non si esclude un’aggiunta anche in difesa
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Dopo il secondo successo consecutivo trovato in extremis, è tempo di rompete le righe natalizio per l’Union Brescia, che dopo la seduta di scarico sostenuta questo martedì mattina si ritroverà lunedì 29 a Salò per la ripresa degli allenamenti guardando al primo appuntamento sul campo del 2026: il 4 gennaio in casa dell’Arzignano.

Dall’infermeria

Ora la testa è sul mercato che non potrà non tenere conto della situazione infortuni che continua a essere un tema decisivo. Luca Vido si è di nuovo fermato per un guaio muscolare («Non sarà questo piccolo infortunio – ha scritto l’attaccante sui social – a fermarmi. Di forza ne ho tanta e con la vostra energia e quella della mia squadra sono sicuro che tornerò molto presto»). Per lui, che sarà sottoposto ad accertamenti sabato, si teme uno stiramento.

E si teme uno stop non banale per Mattia Zennaro, alle prese con un guaio a un ginocchio, così come Pasini e Mercati, che stanno «scontando» un periodo di stop che dovrebbe farli ritrovare per metà gennaio. Sorensen, che per esserci contro l’Inter ha stretto i denti, è uscito malconcio dal campo: ma nel caso del difensore dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento muscolare. Nel frattempo il Brescia ha ritrovato De Francesco (anche lui è rimasto fuori un mesetto a causa di un problema al ginocchio) e Pilati, gettato nella mischia ieri sera per qualche minuto dopo 248 giorni di stop a causa della rottura del crociato.

Il mercato

Quanto al mercato, in questi giorni si entrerà nel dettaglio con Corini che proseguirà sul filone della difesa a tre, con le varianti dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o 3-4-2-1 in base anche alle opportunità che capiteranno. Di certo si cercano due punte o una punta e un trequartista più un centrocampista, un esterno destro (che sia sostituto di Guglielmotti) e si valuta anche l’opportunità di un’aggiunta dietro. Occorrerà però anche valutare qualche uscita: davanti potrebbe salutare Giani e ci sono richieste anche per Maistrello, pur essendo l’attaccante ancora infortunato. Si può valutare anche l’uscita in prestito di Vesentini per consentirgli di trovare continuità sul campo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

