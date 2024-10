Maran: «Col Sassuolo sfida stimolante per crescere ancora»

«La sosta è stata gestita come volevamo, anche se gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Però pensiamo anche agli aspetti positivi e ai giocatori che hanno recuperato bene. Di certo però ci mancheranno Bisoli, Moncini, Bianchi, Galazzi e Muca». Inizia con la conta e il punto della situazione la conferenza pre-ripresa di Rolando Maran.

Contro il Sassuolo

Per il suo Brescia c’è il Sassuolo: «Squadra che dal punto di vista qualitativo ha qualcosa in più delle altre e che nonostante sia retrocessa ha pagato meno questo aspetto. Ma io ho comunque grande fiducia per come abbiamo lavorato: siamo consapevoli di esserci allenati in modo ottimale».

Il Sassuolo è la squadra prima per monte stipendi: «I budget incidono, ma lo fanno anche le idee e la programmazione. Bisogna sempre cercare di tirare fuori tutto, sotto tanti aspetti che non dipendono dai soldi, ma magari dalla sfacciataggine e dalla personalità».

Il bilancio fino a qui

Sul bilancio fino a qui: «Io penso sempre: ci serve il piglio di una squadra che ha in testa che andrà ad affrontare tutti a muso duro. Se avremo questo spirito penso che ne usciremo alla grande, nonostante magari qualche intoppo. Io ho la percezione che la squadra sappia che se gioca in un certo modo può fare grandi cose. Partite come quella col Sassuolo possono essere una grande leva e un grande stimolo per fare passi in più… Mi spiace per il meteo perché magari verranno meno tifosi che invece fino a qui in casa ci hanno dato una grande mano e spinta in certi momenti».

Quanto al primo difetto da migliorare: «Cercare di non subire mai la partita e di non uscirne mai come a volte è successo a Mantova».

Sui singoli

«Bertagnoli?», continua Maran. «Ha vissuto un momento brutto e ha doti da tirare fuori. Ma ho la sensazione dai segnali anche impercettibili che mi dá che possa fare bene». Cistana provato nel ruolo di play: «A volte sperimento, magari potrà capitare di avere bisogno. Ma capita spesso che io provi tante situazioni tecniche».

Con il forfeit di Bisoli può arrivare il momento di Fogliata: «Di certo per lui si aprono grandi chances, ma sono fiducioso perché ha lavorato sempre molto bene come doppione di Bisoli».