Per il Lumezzane un buon punto contro il Lecco: al Saleri finisce 1-1

Il Lume fa paura al Lecco, ma poi viene raggiunto: finisce 1-1 il primo anticipo della 18esima giornata del girone A di Serie C. I valgobbini giocano un'altra buona partita dopo il derby con l'Union Brescia: passano in vantaggio grazie a Caccavo, ma si fanno riprendere prima dell'intervallo. Lariani sfortunati, perché colpiscono due pali ed una traversa: i rossoblù comunque non demordono ed attaccano fino alla fine. Il risultato non si sblocca più e per il Lume arriva un buon punto, che prolunga la striscia positiva a nove risultati utili consecutivi.

In campo

Entrambi gli allenatori confermano l'undici titolare della partita precedente. Nei primi minuti di gioco parte forte il Lume, che al 13' si porta in vantaggio. Nasce tutto da un errore clamoroso della difesa, con Tanco, che servito da Romano, cerca di dare palla al proprio portiere. Caccavo però capisce tutto e va a pressare il difensore, rubandogli palla. L'attaccante rossoblù punta poi la porta e batte l'ex Furlan. La squadra di Troise sembra poter controllare il match senza troppi problemi, ma nel finale di primo tempo il Lecco aumenta i giri. Al 41' Romano calcia sul palo. Al 44' si materializza il pareggio: errore in uscita di Caccavo, con Sipos che apre a sinistra per Furrer. Il diagonale dell'attaccante del Lecco fulmina Drago. Si va all'intervallo sull'1-1.

Dopo l’intervallo

Nella ripresa partono meglio gli ospiti, che sfiorano il sorpasso al 2' e al 4' con Sipos e Tanco. Il Lume risponde al 14' con Rocca, che impegna severamente Furlan. Intorno alla mezz'ora clamorosa doppia occasione per i lariani: prima Pagliari di testa fa autotraversa, poi Bonaiti con un destro al volo colpisce in pieno il palo. Da qui alla fine non accade praticamente più nulla: entrambi gli allenatori decidono di giocarsi una card dell'FVS per presunti falli in area, ma il direttore di gara non concede penalty. Finisce dunque 1-1. Il Lume sale a quota 21, mentre il Lecco si porta momentaneamente a +4 sull'Union Brescia.

I valgobbini torneranno in campo sabato prossimo per affrontare in trasferta la Virtus Verona.