Lumezzane in campo contro l’Union Clodiense a caccia di una continuità

Una continuità da trovare. È questo l’obiettivo del Lumezzane, in campo oggi contro l’Union Clodiense (ore 18.30).

Ma la sfida con la neopromossa formazione veneta nasconde diverse insidie per la truppa di Arnaldo Franzini. Da un lato infatti c’è lo stadio Sandrini di Legnago che, dopo aver regalato più dolori che gioie al Lumezzane nella scorsa stagione, farà da cornice al match odierno dei valgobbini, causa lavori di adeguamento al Ballarin di Chioggia.

Dall’altra invece c’è una prima assoluta da non steccare, perché se Lumezzane e Clodiense si sono già trovate faccia a faccia poco più di un mese fa nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel match deciso dal colpo di testa vincente di Malotti, l’incrocio di oggi sarà il primo in campionato tra granata e rossoblù. Ma uno sguardo ai numeri fa capire quanto il match sia di difficile interpretazione. La Clodiense infatti fin qui in casa non ha ancora perso, mandando al tappeto una formazione blasonata come la Triestina.

Numeri simili per il Lume che, lontano dal Saleri, ha fin qui raccolto 4 punti – contro Virtus Verona e Lecco – sui 6 disponibili, mantenendo ancora l’imbattibilità esterna.

In casa Lume non saranno della partita né il tecnico Arnaldo Franzini, né il centrale Emanuele Terranova, costretti a scontare la seconda e ultima giornata di squalifica dopo il rosso rimediato durante il match contro la Pro Vercelli. Assenza pesante anche in casa Union, con Andreucci che non potrà contare sul regista Nelli, out anche lui per squalifica.

Al momento, inoltre, la classifica è cortissima. Entrambe le squadre sono appaiate a quota quattro punti, ma un successo le proietterebbe decisamente in alto. Ecco la continuità che serve al Lume, per non vanificare la bella prestazione di Lecco e per centrare un altro convincente successo che manca già da due giornate.