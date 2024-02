Lumezzane-Triestina, valgobbini in cerca di riscatto

Cosa ci può essere di meglio di un big match per riscattare lo scivolone di martedì con il Trento? È la perfetta sintesi di Lumezzane-Triestina (fischio d’inizio ore 14), che mette in palio un’altra domenica speciale per i rossoblù. Dopo ogni ko infatti, ad eccezione del mese di ottobre, i valgobbini hanno sempre reagito con un successo, ma stavolta al Saleri arrivano i giuliani, terza forza del girone A, anche se non nel loro miglior momento.

Obiettivi a confronto

Un punto in quattro gare e tre ko consecutivi sono lo score attuale degli alabardati che, dopo la sconfitta con la Pro Patria, hanno deciso di esonerare il tecnico Attilio Tesser, affidando la panchina a Roberto Bordin, ancora a caccia dei primi punti in biancorosso. L’obiettivo dei rossoblù è invece chiaro. Riprendere la marcia interrotta dopo l’incidente di percorso col Trento, che aveva visto i valgobbini centrare quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, e archiviare quanto prima il discorso salvezza, tenendo comunque fisso lo sguardo sui play off.

La memoria non può che andare poi alla gara di ritorno, quando in pieno recupero, tra il 91’ e il 93’ il Lume subì i gol del sorpasso ad opera della Triestina, vanificando una delle migliori gare giocate in stagione, e aprendo la famosa crisi d’ottobre che regalò ai valgobbini appena un punto in sei gare. Storia vecchia ormai, perché ora il Lumezzane vuole continuare a stupire, anche negli esami con le prime della classe.