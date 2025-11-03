Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Drago miracoloso, Malotti non incide: le pagelle di Lumezzane-Renate

Alberto Rossini
Attacco dei valgobbini in difficoltà, si salva il subentrato Iori. Il portiere il migliore in campo
Giacomo Drago in uscita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Giacomo Drago in uscita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Queste le pagelle del Lumezzane dopo il pareggio interno a reti inviolate col Renate. 7 – Giacomo Drago L’intervento su Spedalieri in pieno recupero è clamoroso. Salva il Lume un paio di volte. 6 – Marco Moscati Sblocca il nuovo ruolo di braccetto difensivo. Rischia qualcosina quando viene preso alle spalle. 6 – Beidi Gallea A volte un po’ irruento negli interventi, ma non commette errori. 6 – Maissa Ndiaye Come sopra, ma la posizione di braccetto sinistro lo costringe spesso a complicate uscite

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario