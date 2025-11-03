Drago miracoloso, Malotti non incide: le pagelle di Lumezzane-Renate
Alberto Rossini
Attacco dei valgobbini in difficoltà, si salva il subentrato Iori. Il portiere il migliore in campo
Giacomo Drago in uscita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Queste le pagelle del Lumezzane dopo il pareggio interno a reti inviolate col Renate. 7 – Giacomo Drago L’intervento su Spedalieri in pieno recupero è clamoroso. Salva il Lume un paio di volte. 6 – Marco Moscati Sblocca il nuovo ruolo di braccetto difensivo. Rischia qualcosina quando viene preso alle spalle. 6 – Beidi Gallea A volte un po’ irruento negli interventi, ma non commette errori. 6 – Maissa Ndiaye Come sopra, ma la posizione di braccetto sinistro lo costringe spesso a complicate uscite
