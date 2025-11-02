Il Lumezzane non va oltre il pareggio contro il Renate

Il Lumezzane non riesce più a vincere: con il Renate finisce 0-0. Arriva il terzo pareggio consecutivo per i valgobbini, che non ottengono i tre punti dal 25 settembre. Dopo un primo tempo difficile, i rossoblù giocano meglio nella ripresa. Nel finale accade di tutto: prima un rigore non concesso a Malotti, poi un palo di Ferro e infine un miracolo di Drago a salvare lo 0-0. Risultato comunque giusto per ciò che si è visto in campo.

Emanuele Troise, che deve fare i conti con le numerose assenze (rispetto alla sfida con l' Arzignano, fuori anche Donnarumma e D'Agostino) decide di schierarsi a specchio con il Renate di Luciano Foschi, adottando il 3-5-2.

La partita

La prima fase del match è però da incubo per i valgobbini, che rischiano più volte di passare in svantaggio. I rossoblù invece riescono a farsi vedere dalla parti di Nobile grazie ai calci piazzati. Alla mezz'ora proprio uno di questi permette a Malotti di provare la conclusione di testa: palla fuori di poco. Al 35', invece, miracolo di Drago sulla conclusione a botta sicura di Kolaj. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0, ma ai punti è sicuramente il Renate a dover recriminare.

Nella ripresa i ritmi calano e il Lume soffre meno rispetto ai primi quarantacinque minuti. Inizia la girandola dei cambi, ma arrivano sempre meno occasioni da rete. Poi al 40' Malotti rientra sul mancino in area e calcia, ma Riviera devìa la sfera con il gomito. Il Lume chiede il FVS ma il direttore di gara dopo aver rivisto l'episodio al monitor, decide di non assegnare il penalty ai valgobbini, valutando l'intervento non intenzionale. I rossoblù iniziano a credere nella vittoria: al 45' in occasione di un retropassaggio scellerato, Nobile svirgola. Arriva Ferro, che in scivolata colpisce in pieno il palo. Passa un minuto e ci prova Malotti, ma il suo tiro a giro termina a lato di pochissimo. Al quinto minuto di recupero, sugli sviluppi di un corner, Spedialieri va di testa a colpo sicuro, ma Drago compie un miracolo e salva i rossoblù. Finisce 0-0.

Il Lumezzane tornerà in campo sabato pomeriggio, allo Speroni di Busto Arsizio, per affrontare la Pro Patria nella tredicesima giornata di campionato.

.