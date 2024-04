Lumezzane, l’inizio dei play off slitta ufficialmente a martedì 7 maggio

L’inizio dei play off di serie C slitta di tre giorni. Il Lumezzane comincerà dunque martedì 7 e non sabato 4 maggio la corsa nella post season sul campo del Legnago per il primo turno del girone.

Lo slittamento dell’inizio dei play off è stato deciso ieri dal consiglio direttivo di LegaPro, ritrovatosi in via straordinaria per discutere del caso Taranto, il cui ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per i 4 punti di penalizzazione determinerà la graduatoria del girone C (i pugliesi riavendo tutti i punti possono chiudere secondi e non quinti). Con l’udienza al Coni fissata per giovedì 2 maggio, il direttivo di Lega della terza serie ha scelto di far slittare in toto la post season allineando così la partenza di tutti e tre i gironi.

Nel primo turno, in campo avverso e con l’obbligo di vittoria al 90’ per via della peggior posizione in classifica, il Lumezzane di Arnaldo Franzini giocherà a Legnago, verosimilmente con calcio d’inizio fissato per le 20.30.