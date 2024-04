Il Lumezzane sfida l’Albinoleffe con la testa ai play off: la diretta

Il traguardo play off è già stato raggiunto, ma sul campo dell’Albinoleffe (fischio d’inizio ore 16.30), al Lumezzane serve l’ultimo scatto per provare a migliorare l’attuale nona piazza, definendo così l’avversario del primo turno degli spareggi per la B, da disputare contro una tra Atalanta Under 23, Legnago Salus e Giana Erminio, mai battute in stagione.

Ultima giornata dal sapore opposto invece per l’Albinoleffe che ha ancora una flebile speranza di agganciare la decima piazza, l’ultima che mette in palio l’approdo ai play off, ma per riuscire nell’impresa gli orobici dovrebbero conquistare l’intera posta in palio e sperare nelle contemporanee frenate di Trento, Virtus Verona e Pro Patria.

Certo, il ruolino di marcia degli orobici tra le mura amiche è decisamente importante, dato che i blucelesti non perdono all’Albinoleffe Stadium dallo scorso 13 febbraio (0-1 nel derby contro l’Atalanta Under 23), ma impressiona anche il numero di pareggi conquistati in stagione (15), facendo degli orobici la seconda squadra con più segni X raccolti nel girone A, alle spalle del solo Novara.

In casa Lume c’è invece un tabù trasferta da sfatare, dato che la truppa di Arnaldo Franzini non conquista i tre punti lontano dal Saleri dallo scorso 10 febbraio, quando i rossoblù si imposero per 1-0 sul campo del Renate a Meda. Per l’occasione saranno tenuti a riposo i giocatori in diffida (Pisano, Dalmazzi, Spini) e chi non è al meglio. Gara comunque speciale per Calì e Taugourdeau che affrontano l’Albinoleffe da ex di giornata, ma anche per Simone Pesce, all’ultimo ballo in campionato con i valgobbini, prima di intraprendere l’avventura play off che porterà ai saluti dal calcio giocato.