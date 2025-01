Lumezzane-Lecco: sfida decisiva per i play off

La prima del 2025 al Saleri rischia di trasformarsi nel vero spartiacque stagionale del Lumezzane. Un successo contro il Lecco (ore 15) spezzerebbe infatti la crisi di risultati dei valgobbini, reduci da appena un successo negli ultimi otto turni e permetterebbe ai rossoblù di incamerare altri tre punti contro una diretta concorrente per i play off.

Per l’occasione Franzini recupera Dalmazzi, che ha scontato la squalifica, e Piga, al rientro dopo l’infortunio, ma perde Malotti, ancora in attesa degli esami per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio accusato lunedì sul campo della Pro Vercelli. Negli occhi c’è ancora la straordinaria rimonta del Piola di lunedì, ma contro i lariani serve cambiare passo, anche per migliorare lo score casalingo di questo Lumezzane, che fin qui in gare interne ha conquistato appena 13 punti in 10 partite.

Ma la sfida con il Lecco sarà anche la prima passerella per il centrale Pittino (2005) e il portiere Toniolo (2004, che sostituirà Carnelos dopo la frattura della mano destra subita in allenamento), annunciati in settimana dai valgobbini.

Gli avversari

I lariani, dal canto loro, non se la passano meglio. Al momento la formazione di Gennaro Volpe si trova infatti in una sorta di limbo, a +4 sulla zona play out, e a -4 dai play off. Certo, il rendimento esterno non sta aiutando i blucelesti, che in trasferta fin qui non hanno mai vinto, collezionando appena 4 punti lontano dal Rigamonti-Ceppi, che ne fanno il secondo peggior rendimento esterno di tutta la serie C al pari dell’Union Clodiense.

«Sarà fondamentale la voglia di vincere contro una squadra che sta cambiando tanto ed è in una posizione di classifica vicina alla nostra pur avendo una rosa di grande valore – racconta il tecnico Arnaldo Franzini -. Questa voglia deve farci andare oltre il momento di grande emergenza che stiamo vivendo e non deve mai farci accontentare perché siamo una squadra propositiva capace di fare grandi cose».