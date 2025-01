Serie C, il Lumezzane sfida in trasferta la Pro Vercelli: la diretta

Anno nuovo, vita vecchia per il Lumezzane, ancora alle prese con l’emergenza infortuni che sta condizionando la squadra. E oggi contro la Pro Vercelli (ore 15) sarà in particolare il reparto difensivo quello colpito dalle maggiori assenze, con i forfait di Pisano, Terranova, Pagliari e Piga, che vanno a sommarsi alla squalifica di Dalmazzi dopo il rosso rimediato contro la Virtus Verona.

Leggi anche FeralpiSalò-Lumezzane: è derby per il giovane Brugarello

Il rientro di D’Agostino in mediana rinfranca un po’ Franzini che, per la sfida ai piemontesi, avrà a disposizione anche Baldini, ultimo arrivato in casa rossoblù e grande ex dell’incontro, avendo esordito in serie B proprio al Piola nel 2014. Ma contro la Pro Vercelli c’è un tabù da sfatare, perché i valgobbini, fra campionato e Coppa, hanno perso gli ultimi nove incontri consecutivi, mentre l’ultimo successo rossoblù in terra piemontese è datato 22 dicembre 1996.

L’umore poi è piuttosto simile per entrambe le contendenti. Se la Pro Vercelli infatti è reduce da un solo successo nelle ultime sei gare, il Lumezzane al momento ha fatto anche peggio, collezionando una sola vittoria nelle ultime sette, e scivolando ai margini della zona play off. Serve un successo per ripartire, ma anche per scacciare i fantasmi di una crisi di risultati che al momento rischia di vanificare la bella partenza in campionato. Ad ora sono infatti appena otto i punti che separano i lombardi (27) dai piemontesi (19), che annaspano in piena zona play out. «Siamo chiamati ad andare oltre ogni difficoltà trovando la strada per fare risultato – ammette il tecnico Arnaldo Franzini alla vigilia –. Lo spirito, nonostante l’emergenza, deve essere quello di una squadra propositiva, capace di superare ogni ostacolo».