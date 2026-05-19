Lumezzane: il portiere Filigheddu rinnova fino a giugno 2028

Nell’ultima stagione ha trovato meno spazio con l’arrivo in Valgobbia di Drago, ma si è rivelato decisivo quando è stato chiamato in causa come nel derby di ritorno contro l’Union Brescia dove ha blindato la porta rossoblù contribuendo al successo.

Soddisfazione

«Poter continuare il mio percorso di crescita con questa maglia è per me motivo di grande soddisfazione – commenta Filigheddu -. L’ultima è stata una stagione esaltante per i risultati raggiunti, dove ho cercato di mettermi completamente a disposizione della squadra e dello staff sia dentro sia fuori il campo. Un percorso che mi ha permesso di migliorarmi ulteriormente».

La società

«Annunciare il rinnovo di Stefano mi regala un grande piacere, è un professionista con cui ho avuto la fortuna di condividere tre stagioni con due vittorie di campionato e so quanto tenga al Lumezzane. – il commento del ds Simone Pesce –. Parliamo di un portiere di grande qualità, lo ha già dimostrato nelle due stagioni passate dove in campo spesso è stato determinante. Quest’anno una volta di più ha confermato anche le grandi doti umane mettendosi totalmente al servizio del gruppo».