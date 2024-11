Lumezzane-FeralpiSalò, umori opposti per i tecnici: le dichiarazioni

Amarezza da una parte, gioia dall’altra. Le voci dei tecnici di Lumezzane e FeralpiSalò al termine del derby giocato al Saleri e chiuso sul 3-1 in favore dei gardesani.

«È stata una partita molto equilibrata – commenta Arnaldo Franzini, allenatore dei valgobbini –. Il mio rammarico enorme è il modo in cui abbiamo preso il secondo gol. Non possiamo permetterci di prendere un gol così. Si è decisa sugli episodi. È difficile accettare un gol così, perché sarebbe potuta finire diversamente. Abbiamo comunque tenuto botta fisicamente e mentalmente contro una squadra che ha tanti elementi che fino all’anno scorso erano in B. Speriamo che l’infortunio di Pisano non sia grave però l’emergenza in difesa al momento è pesante».

Serie C, gli scatti di Lumezzane-FeralpiSalò - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Umore decisamente diverso per Aimo Diana, tecnico della Feralpi, che racconta: “È stata disputata una gran bella partita, credo sulla falsariga di quella di Trento. Sapevamo di incontrare una squadra esperta e abbiamo cercato di mettere in campo le nostre qualità. Ci eravamo ripromessi prima della partita di tenere vivo questo campionato. Vincere qua non è semplice per nessuno. Abbiamo concesso anche qualcosa sul palleggio, ma credo che tutto sommato la partita sia stata vinta meritatamente. Nel secondo tempo i ritmi sono calati, ma ho tenuto in campo Cavuoti e Di Molfetta fino all’ultimo per cercare lo spunto. Il Lumezzane era un pochino calato e si affidava spesso al pallone lungo su Monachello. Poteva anche finire in pareggio, ma se c’è una squadra che poteva vincere era la nostra».