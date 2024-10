Lumezzane, contro l’Alcione per rimanere nella zona alta della classifica

Tra album dei ricordi e attualità il Lumezzane vuole continuare a sognare. Nell’incrocio con l’Alcione Milano (oggi a Sesto San Giovanni alle 17.30) c’è un po’ di tutto, ma soprattutto la voglia di stupire dei valgobbini. La sfida in terra milanese infatti mette in palio le zone alte, anzi altissime della classifica.

Classifica e numeri

L’Alcione al momento occupa la terza piazza a quota 19, mentre il Lumezzane insegue a ruota staccato di appena un punto. È l’incrocio più affascinante tra le due massime sorprese del girone A, che si ritrovano due anni dopo l’incredibile cavalcata della stagione 22/23 in serie D, quando i rossoblù conquistarono la promozione tra i pro dopo un testa a testa deciso solo all’ultima giornata. Di quegli incroci restano le statistiche, con una vittoria a testa negli unici due precedenti in scena tra le due squadre, ma al momento spiccano i numeri delle due squadre. L’Alcione infatti dopo un inizio di campionato in salita costellato da tre ko nelle prime cinque, ha svoltato e il ruolino di marcia dell’ultimo mese è decisamente impressionante, con 5 successi di fila (Caldiero, Novara, Arzignano, Triestina e Clodiense) e appena 2 reti subite, che ne fanno la terza difesa meno battuta, al pari del Vicenza con appena 7 gol al passivo.

Casa Lume

Ma in casa Lumezzane c’è un’imbattibilità esterna da mantenere e servirà fare punti per dare continuità alle belle prove con Vicenza e Giana Erminio, dove i valgobbini hanno collezionato 4 punti. Per l’occasione Franzini dovrà rinunciare agli infortunati Tremolada e Terranova, ma potrà contare su Filigheddu, Regazzetti e Pogliano, gli unici tre giocatori della rosa attuale che hanno già affrontato l’Alcione in maglia rossoblù in serie D.