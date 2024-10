Lumezzane, rispetto a un anno fa +8 in classifica e l’attacco vola

Alberto Rossini

I rossoblù sono terzi sia per gol fatti che per giocatori già a segno (10). Si è sbloccato Corti: un’altra bella notizia per Franzini

2 ' di lettura

Il difensore Alessandro Dalmazzi dopo il gol alla Giana - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Al Lumezzane piace la regola del tre. Dopo il tris rifilato alla Giana Erminio i valgobbini posso infatti vantare il terzo miglior attacco del girone A con tredici reti all’attivo, in coabitazione con Vicenza, Alcione Milano e AlbinoLeffe. Oltre al titolo in solitaria di terza squadra del campionato con il maggior numero di giocatori a segno. Lumezzane torna ad esultare, sfatato il tabù Giana Erminio Doppia cifra Con le reti di Dalmazzi e Corti nella rocambolesca sfida di sabato contro i milanes