Lumezzane, che colpo: arriva lo svincolato Galabinov

Il Lumezzane mette a segno un colpo di grande esperienza per il proprio attacco: Andreij Galabinov è un nuovo giocatore dei valgobbini. Il centravanti bulgaro era fermo dalla scorsa estate, dopo l'ultima esperienza alla Reggina, ma sarà a disposizione del tecnico Franzini già a partire dalla prossima gara.

Lo si apprende dalla nota diramata in mattinata dal club: «Classe 1988, l’attaccante bulgaro natio di Sofia torna a vestire la maglia del Lumezzane dopo le due stagioni tra il 2009 ed il 2011 dove in 45 presenze mise a segno 12 reti. Formatosi nelle giovanili del Cska Sofia ha giocato tutta la carriera in Italia indossando tra le altre le maglie di Bologna, Spezia, Novara, Avellino, Livorno, Genoa e Reggina, indossando la maglia della Nazionale bulgara in quattordici occasioni per un totale di due reti segnate. In carriera sono 419 le partite disputate per complessive 117 reti messe a referto. La punta, attualmente svincolata dopo l’ultima esperienza con la casacca amaranto della Reggina, vestirà la maglia numero 16 e si è legata al club fino al 30 giugno 2024».

Ai canali ufficiali della società Galabinov racconta di aver scelto Lumezzane «per tornare protagonista dopo alcuni mesi dove pur ricevendo richieste non ho trovato l’ambiente che davvero mi accendesse qualcosa dentro. Qui ho trovato un ambiente sano ed ambizioso, la squadra ha finora fatto benissimo ed il traguardo della salvezza è davvero vicinissimo. Il sogno dei playoff è alla portata, spero che la mia esperienza e la mia fame siano d’aiuto al gruppo per la spinta finale in questi due mesi che restano di stagione regolare. Mi sento bene, ho voglia di dimostrare e tornare in campo al più presto».

«Galabinov è un calciatore di esperienza e di grande caratura, il suo è un innesto di qualità che evidenzia la volontà della proprietà di non lasciare nulla di intentato» è invece il commento del direttore sportivo Carlo Zerminiani. «Le sue caratteristiche ben si sposano con gli altri attaccanti in rosa e con il calcio espresso dalla squadra, ha dimostrato di stare bene ed una grande determinazione che sarà ulteriore spinta e stimolo per tutto il gruppo».