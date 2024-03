Il Lumezzane prova a rialzarsi contro l’Atalanta U23

Dallo scorso 28 ottobre di acqua ne è passata sotto i ponti. Allora il Lumezzane, contro l’Atalanta Under 23, collezionò il quarto ko consecutivo in una spirale negativa che sembrava senza fine per gli uomini di Arnaldo Franzini, ma dopo un girone la storia è cambiata e la sfida di stasera potrebbe mettere in palio una buona fetta dei play off.

Prima di tutto però, i rossoblù dovranno provare a rialzarsi dopo i 4 punti collezionati nelle ultime 4 gare e una riserva di energia mentale e fisica che pare al momento in esaurimento. Ma dall’altra parte c’è anche la voglia di regalarsi l’ennesima notte magica della stagione, perché i nerazzurri al momento si godono la quarta posizione al pari della Triestina, e precedono i valgobbini di cinque lunghezze.

Un successo oggi (calcio d’inizio alle 18.30) permetterebbe dunque ai rossoblù di accorciare sulle prime cinque posizioni, regalando una nuova spinta emotiva per chiudere al meglio la stagione. L’impresa però non sarà sicuramente facile, perché l’Atalanta viene da una serie positiva di cinque gare (anche se con tre pareggi consecutivi) e nel girone di ritorno ha perso solo una volta (contro il ritrovato Vicenza).

Non sarà certamente della sfida Marco Moscati, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica rimediato dopo il nervoso finale sul campo della Giana Erminio di venerdì scorso. Cambi di formazione rispetto alla sfida interna con l’Arzignano sono attesi e annunciati per provare ad invertire un trend al momento non troppo positivo per i valgobbini.