Lumezzane, con l’AlbinoLeffe il gol più «tardivo» del campionato

Alberto Rossini

I valgobbini hanno anche mantenuto la porta inviolata per la terza volta in stagione: non accadeva dal 30 settembre, contro l’Arzignano

2 ' di lettura

L'esultanza di Malotti dopo il gol all'AlbinoLeffe - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

A mente fredda resta l’euforia per la vittoria agguantata all’ultimo respiro contro l’Albinoleffe, ma il Lumezzane è già al lavoro per preparare l’anticipo di venerdì contro il Caldiero Terme. Riavvolgendo il nastro al match di domenica del Saleri, il gol di Malotti al 48’ del secondo tempo fa registrare anche un piccolo record per la formazione rossoblù, segnando il gol più «tardivo» messo a referto dai valgobbini in stagione. Lumezzane, vittoria pesantissima: Malotti piega l’AlbinoLeffe al 93’