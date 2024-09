Il Lumezzane è pronto a grandi sfide, dall’identità alla voglia di vincere

Serata di gala per il Lumezzane che si è ufficialmente presentato alla città e ai tifosi in due momenti distinti. Prima la festa in via Roma, sul sagrato della chiesa, con tutte le formazioni rossoblù (dalla prima squadra maschile che partecipa al campionato di serie C a quella femminile impegnata in serie B, Fino a tutte le giovanili) e i dirigenti a ricevere l’abbraccio dei tanti tifosi presenti. Per rimarcare quei concetti di identità e territorio a cui la società tiene moltissimo.

Quindi tutti al teatro Odeon allestito per l’occasione in rossoblù e con le maglie dei giocatori appese sopra il palco per la serata di gala introdotta dal responsabile comunicazione Edoardo Brunetti e da un filmato con i gol delle due squadre maggiori e i festeggiamenti della formazione femminile che ha centrato la promozione in serie B e la vittoria della Coppa Italia di categoria.

«Parlare di obiettivi è sempre difficile – ha detto il presidente Andrea Caracciolo –. La prima squadra maschile è forte, le ragazze hanno iniziato bene. Riconfermarsi sarà difficile, noi vogliamo addirittura fare meglio, ma alla fine se dovessimo ripeterci in serie C e arrivare settimi come lo scorso anno non sarebbe male. Sappiamo che il percorso è arduo, ma alle spalle ci sono grande lavoro e grande impegno, per le prime squadre come per tutto il settore giovanile».

«Questa società ha voglia di crescere – le parole del direttore sportivo Simone Pesce –, volevamo dare a mister Franzini una rosa quasi completa prima del ritiro e così è stato. L’asticella si alzerà sempre, ma ci sono le basi. Abbiamo giocatori in rosa che adesso posso trasmettere il significato di giocare a Lumezzane, dico grazie a tutti coloro che in estate hanno deciso subito di sposare la nostra causa».

Poi spazio alla presentazione delle rose della serie C e della serie B femminile: giocatori e giocatrici che daranno tutto per regolare gioie e vittorie ai tifosi, ma in generale a tutto il territorio.