Il Lumezzane si gode l’attacco ritrovato e super Monachello

Sul mercato circola il nome di Giorgione, centrocampista che conosce la categoria

L'attaccante Monachello - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La storia del Lumezzane nel 2025 è ancora tutta da scrivere. E stavolta sembra già tutto diverso. Lo testimonia il 4-0 rifilato sabato pomeriggio al Lecco, che è anche il primo successo non di misura ottenuto dai valgobbini in stagione. Ma a testimoniarlo c’è anche un ritrovato reparto offensivo che ha messo a segno ben sei dei sette gol realizzati nelle ultime due gare dal Lumezzane. Protagonista Ma non solo, perché la doppietta di Monachello contro i lariani permette all’ex Mantova di volare a