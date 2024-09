Sfida in salita per il Lumezzane che ospita l’Atalanta Under 23: la diretta

C’è un tabù da sfatare per il Lumezzane, che oggi (ore 18.30) ospita l’Atalanta Under 23 fin qui mai battuta in campionato negli unici due precedenti disputati. Ma il ritorno dei valgobbini al Saleri, dopo due trasferte consecutive, coincide anche con la giornata speciale per il tecnico Arnaldo Franzini, che oggi festeggia le 250 panchine tra i professionisti.

«Speriamo sia la scintilla» racconta proprio l’allenatore piacentino che torna ufficialmente in panchina, come il centrale Emanuele Terranova, dopo aver scontato la due giornate di squalifica a seguito del rosso rimediato con la Pro Vercelli. Ma contro i nerazzurri sarà una sfida tutta in salita, non solo perché la formazione di Modesto parte da più alto in classifica, ma anche perché fin qui in trasferta non ha ancora perso, collezionando – contro Novara e Triestina – ben otto reti segnate a fronte della sola subita. Sorriso da ritrovare invece per i rossoblù, in cerca del primo successo casalingo del loro campionato.

Il pari con la Clodiense brucia ancora in casa Lume, perché arrivato dopo un primo tempo stellare, ma la festa di martedì, nel quale i valgobbini si sono concessi all’abbraccio della loro gente per le vie di Lumezzane, è stata la ricarica perfetta per delle batterie che già da stasera dovranno dimostrarsi più cariche che mai.

Per l’occasione Franzini recupera il centrale Terranova, ma perde il secondo portiere Carnelos, fermatosi durante la rifinitura. Sarà una gara da affrontare con il piglio giusto e con la stessa qualità del primo tempo con la Clodiense. Nessuna impresa è impossibile per questo Lumezzane, serve solo imparare a volare.