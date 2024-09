Il Lumezzane con l’Arzignano per brillare ancora: la diretta

Vincere per conquistare un posto al sole: questa la speranza del Lumezzane, che alle 20.45 ospita al Tullio Saleri l'Arzignano Valchiampo nel posticipo più interessante (stasera c'è anche Pergolettese-Caldiero Terme) della settima giornata del girone A di Serie C.

Dopo due grandi prove di forza, con Atalanta U21 (successo per 2-1 in casa) e Triestina (vittoria per 3-2 al Nereo Rocco), i valgobbini puntano a centrare la terza vittoria consecutiva. E ottenere i tre punti stasera significherebbe fare un bel salto in classifica: i rossoblù passerebbero infatti dall'attuale settima piazza alla quarta, alle spalle di Padova, Vicenza e Renate. I numeri dicono che il Lume è nettamente favorito, perchè viene da quattro risultati utili consecutivi, mentre i veneti, reduci dalla sconfitta di Lecco, sono penultimi e subiscono tantissimi gol (14 reti, peggior difesa insieme alla Pergolettese).

Attenzione però a non sottovalutare gli avversari: «Loro sono esperti della categoria - ha detto alla vigilia il tecnico Arnaldo Franzini -; non devono mancare mentalità, attenzione e voglia». Capitolo formazione: essendo la terza sfida in otto giorni ci sono tanti ballottaggi. Si prevedono dunque sorprese rispetto al match di Trieste..